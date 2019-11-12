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21. 11. 2019

Город, который не спит, и где живут абоненты-жаворонки. МТС составил карту режима дня белорусов

Мобильный оператор МТС проанализировал активность абонентов, посчитав количество звонков, SMS и интернет-трафика в течение суток. Выяснилось, что раньше всех начинают день в Дубровенском районе, а позже всех ложатся спать в Полоцком.

В топ-5 районов с абонентами-жаворонками попали также Лиозненский, Россонский, Городокский, Берестовицкий регионы. А в рейтинге районов, которые отправляются спать после полуночи, — Пинский, Смолевичский, Барановичский, Дзержинский.

По статистике, пик активности использования интернета в Беларуси приходится на период с 11 до 12 часов. Всплеск телефонных разговоров и отправки SMS происходит с 17 до 18 часов.

«Тихий час» в Беларуси, когда большинство абонентов предпочитают отдохнуть от гаджетов, длится с 4 до 5 часов утра.

Белорусским городом, который не спит, стал Минск: со смартфонами здесь не расстаются практически круглые сутки. В топ-5 областных городов далее входят Брест, Гродно и Витебск. Замыкает пятерку Могилев. В этих городах мобильный трафик активно генерируют даже глубокой ночью.
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