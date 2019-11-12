Кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость» откроется в Минске 1 декабря

С 1 по 10 декабря в Минске пройдет 12-й ежегодный кинофестиваль «Человеческое достоинство, равенство, справедливость», организованный Представительствами Европейского союза и Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь.

Фестиваль традиционно проводится в преддверии Международного дня прав человека, который отмечается 10 декабря – в годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Все картины, включенные в программу кинофорума, – это истории о путях к свободе и равенству в достоинстве и правах.

Открывается фестиваль 1 декабря молодежной драмой белорусского режиссера Влады Сеньковой «II» («Два»). Мировая премьера фильма состоялась в октябре этого года на Варшавском кинофестивале, где он был удостоен специального упоминания жюри конкурса «Свободный дух» как «смелый, отважный и свежий рассказ истории, которая обращается к жестокой реальности социальной изоляции». Первый показ ленты в Беларуси состоялся на 26-м Минском международном кинофестивале «Лістапад» в секции «Специальные показы», где она также была высоко оценена критиками и зрителями за смелость в раскрытии поднятых тем.

Продолжат программу фильмы, которые также уже успели получить признание зрителей и профессионального сообщества: «По половому признаку» (США, 2018), «За мечтой» (Швеция, 2017), «Товарищ ребёнок» (Эстония, 2018), «Путешествие в Иерусалим» (Германия, 2018), «Диамантино» (Португалия, 2018), «Молодые поляки» (Бразилия, 2019), «Стефан Цвейг» (Австрия, Германия, Франция, 2016), «Лайла М» (Нидерланды, 2016), «Саамская кровь» (Норвегия, Дания, Швеция, 2016). Эти картины обращают взгляд в историю прав человека и рассказывают о судьбах наших современников.

«Вот уже 12 лет наши традиции остаются неизменными – фестиваль открывается 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, и завершается 10 декабря, в Международный день прав человека. Проводя наш ежегодный фестиваль, на языке кино мы говорим о важнейших и неотъемлемых правах, напоминаем себе и зрителям о том, что они универсальны и каждый человек, в какой бы стране он ни жил, обладает всеми правами и свободами вне зависимости от его цвета кожи, религии, языка, пола или убеждений», – отмечает организатор фестиваля со стороны Организации Объединенных Наций в Беларуси Виктор Радивиновский.

Показы будут проходить в кинотеатре «Пионер» (ул. Энгельса, 20) в 19:00. Вход на все сеансы бесплатный. Билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря (ежедневно с 16:00)*.

* Количество билетов на фильм открытия 1 декабря будет ограниченным. Благодарим за понимание, заранее просим прощения у тех, кто не сможет попасть на показ, и информируем о том, что ближайший показ фильма «II» («Два») в Минске состоится 11 декабря в 19:00 в кинотеатре «Москва».

Фестиваль проводится при содействии посольств Нидерландов, США, Швеции, Эстонии, а также Института имени Гёте в Минске и Международной организации по миграции.