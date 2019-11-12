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21. 11. 2019

Лукашенко заявил, что другие государства не могут его прослушать

Источник фото: Президент Беларуси

Александр Лукашенко 21 ноября провел совещание о развитии системы защищенной правительственной связи. «Все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы», - сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, белорусские системы связи недоступны для разведок других государств. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь.  

Также президент заявил о необходимости создать защищенную мобильную связь. Пока у белорусского аналога есть недостатки. 

 
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