Белорусский производитель печенья отказывается от пальмового масла

Крупнейший производитель печенья в Беларуси, кондитерская фабрика «Слодыч», минимизирует выпуск продукции на пальмовом масле. В первую очередь это касается детского ассортимента – сладости для малышей готовятся исключительно на сливочном и подсолнечном масле.

«Сейчас отношение к пальмовому маслу весьма неоднозначное: опубликованы десятки научных работ с совершенно разными выводами. Согласно белорусским исследованиям, пальмовое масло вредно. Наши ученые рекомендуют полностью исключить его из детского рациона и минимизировать его в продуктах для взрослых. Это мы и делаем», - утверждают в компании.

«Слодыч» проводит постоянный мониторинг ассортимента мучной продукции в торговых сетях. Согласно ему, на белорусских прилавках сложно найти детское печенье без пальмового масла от других производителей: «разве что кто-то выпускает дорогое крафтовое очень маленькими объемами».

Среди собственного ассортимента предметом особой гордости компании является новая линейка детского «развивающего» печенья «Знайка-Зазнайка» с разными вкусами. Еще на стадии тестирования оно завоевало золотую медаль международного конкурса Superior Taste Award, который проводится International Taste Institute в Брюсселе (Бельгия).

По словам главного технолога предприятия Марины Ярошкиной, при производстве этого печенья используются исключительно натуральные ингредиенты: на упаковке нет ни одной Е. Особенности вкуса достигаются за счет кусочков фруктов и ягод (апельсин, яблоко, черника) итальянского производства. Также снижено содержание сахара, а сладким оно получается за счет добавления натуральных соков.

Другой особенностью данного продукта является его развивающая направленность: в линейку входят печеньки, сделанные в форме букв, цифр, геометрических фигур и силуэтов различных животных. «С помощью нашего печенья можно составлять слова, предложения и даже решать уравнения. Оно позволяет детям учиться в игровой форме и познавать окружающий мир, а родителям - не беспокоиться о качестве продукта, специально созданного для детей. Также нами запланирован выпуск печенья без сахара для детей в возрасте от 6 месяцев.», - рассказывает начальник отдела маркетинга и рекламы Людмила Алексеенкова. Всего с конвейера «Слодыча» каждый час сходят более 50 тысяч детских печенек.

НАН Беларуси в течение 4 лет проводили исследования пальмового масла - сначала на крысах, а затем на добровольцах. Итоги, озвученные генеральным директором Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Зеноном Ловкисом, неутешительные: буквально через 3 месяца у всех добровольцев повысился уровень общего билирубина, нарушились метаболические процессы в печени, ухудшилось состояние сосудов.