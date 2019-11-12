Путевой буккроссинг c 18 по 30 ноября в Национальном историческом музее Беларуси

Национальный исторический музей Республики Беларусь объявляет новый тематический книгообмен. На этот раз мы ищем книги о путешествиях, и в пространстве и во времени. Конечно, нам пригодятся книги, которые путешественникам помогут - путеводители, атласы, разговорники.

Приносите книги, которыми хотите поделиться, с 18 по 30 ноября в кабинет №20 с 11 до 18:00. В благодарность всем участникам тематического буккроссинга музей предлагает бесплатное посещение основной экспозиции. Путешествуйте, читайте, приходите в музей! Телефон для справок: +375 17 327-43-22 Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby