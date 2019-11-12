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21. 11. 2019

WATCH DOCS Belarus: Билеты на белорусскую программу фестиваля уже в продаже!

На пятом юбилейном фестивале WATCH DOCS Belarus впервые будет представлена конкурсная программа белорусских режиссеров-документалистов. Это будет 5 картин на тему прав и свобод человека. Зрители смогут принять участие в голосовании за лучшие фильмы.

Белорусские показы пройдут 7 и 8 декабря в кинотеатре «Мир». После каждого фильма состоится встреча с режиссером, где зрители смогут поделиться впечатлениями и задать вопросы создателям фильма.

Впервые в рамках белорусской программы организаторами фестиваля учреждена премия зрительских симпатий белорусским режиссерам-документалистам. В качестве жюри выступят сами зрители. Во время просмотра будут розданы бюллетени, где каждый сможет выставить рейтинг от 1 до 5 и опустить в прозрачную урну.

Подведение итогов состоится на церемонии закрытия фестиваля, где в присутствии независимых наблюдателей будет проведен подсчет голосов и определён рейтинг фильмов. По результатам рейтинга и будет вручена премия зрительских симпатий. Вход на церемонию свободный! 

Фильмы конкурсной программы:

«Моя Германия». Режиссер: Александр Свищенков, Беларусь, 70 минут.

«Дыхание болот». Режиссер: Игорь Чищеня. Беларусь, 25 мин.

«Хороших девочек не бьют». Режиссер: Галина Адамович, Беларусь, 52 мин.

«Место любви». Режиссер: Любовь Земцова, Беларусь, 55 мин.

«Стриптиз и Война». Режиссер: Андрей Кутило, Беларусь, Польша, 68 мин.

Большинство фильмов с английскими субтитрами.

Вход на фильмы белорусской программы платный. Билеты можно приобрести в кассах города или пополнить фонд премии на talaka.org  и одновременно приобрести билет на все показы белорусской программы.

Премия призвана заинтересовать и поддержать наших соотечественников снимать и дальше фильмы на белорусском материале, обращать внимание общества на существующие проблемы и их решения. А также поблагодарить тех, кто уже делает эту непростую работу!

WATCH DOCS - Международный фестиваль документального кино о правах человека в Беларуси. Ежегодно, с 2015 года фестиваль собирает на своих площадках зрителей и участников со всего мира, чтобы привлечь внимание к наиболее актуальным событиям современности и создать пространство для их обсуждения. Большинство лент - работы всемирно известных режиссеров.

 
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