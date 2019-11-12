Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 12:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

За два дня в Беларуси 150 человек пострадали от кибермошенников

В Беларуси участились случаи кибермошенничества. Злоумышленники представляются работниками банка и пытаются узнать реквизиты банковских карт, сообщили в МВД. При этом мошенники пытаются напугать своих жертв, сообщая им, что с их картой происходят мошеннические транзакции, списаны деньги или направлена заявка на кредит.

Испуганных жертв просят сообщить данные карты, чтобы завладеть информацией и снять деньги со счета.

МВД просит не передавать конфиденциальную информацию незнакомым людям и не разговаривать с мошенником.

За последние два дня в милицию обратились 150 человек, которые пострадали от мошенников.

Кроме того, белорусов просят не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, не запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать сомнительные сайты. При посещении сайтов банков или других организаций следует обращать внимание на адрес ресурса.

При возникновении подозрительных операций с картой необходимо обратиться в отделение банка.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.