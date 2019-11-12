За два дня в Беларуси 150 человек пострадали от кибермошенников

В Беларуси участились случаи кибермошенничества. Злоумышленники представляются работниками банка и пытаются узнать реквизиты банковских карт, сообщили в МВД. При этом мошенники пытаются напугать своих жертв, сообщая им, что с их картой происходят мошеннические транзакции, списаны деньги или направлена заявка на кредит.

Испуганных жертв просят сообщить данные карты, чтобы завладеть информацией и снять деньги со счета.

МВД просит не передавать конфиденциальную информацию незнакомым людям и не разговаривать с мошенником.

За последние два дня в милицию обратились 150 человек, которые пострадали от мошенников.

Кроме того, белорусов просят не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, не запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать сомнительные сайты. При посещении сайтов банков или других организаций следует обращать внимание на адрес ресурса.

При возникновении подозрительных операций с картой необходимо обратиться в отделение банка.