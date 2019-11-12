Банк Дабрабыт стал самым быстрорастущим по поддержке бизнеса

Банк Дабрабыт стал самым динамично растущим банком по поддержке малого и среднего бизнеса. Банк Развития назвал его лидером в этой сфере на Всемирной неделе предпринимательства, основываясь на успехах совместной программы.

Объем финансирования малого бизнеса в Банке Дабрабыт в этом году взлетел в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. А если сравнивать с 2017 годом – почти в 10-кратном размере. Банк Дабрабыт всего за два года стал одним из самых активных банков в стране по поддержке малого и среднего бизнеса.

Программа Банка Развития упростила доступ бизнеса к финансам. Она позволяет использовать доступные кредиты с прозрачными и понятными требованиями к заемщикам. Банк Дабрабыт входит в число участников программы.

«Партнерство с Банком Развития позволяет привлекать ресурсы для финансирования наших клиентов под низкую процентную ставку и на долгий срок. Это дает возможность реализовать любые инвестиционные проекты, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, автотранспорта или оборудования», – отметил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Клочко.

Особым успехом сейчас пользуется программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса за счет средств Всемирного банка. Минимальная сумма по одной кредитной сделке – 100 тысяч евро. Проценты привязаны к ставке EURIBOR 6М, первые 3 года ставка составит 3,7% годовых, после чего – 4,7% годовых. Финансы выдаются на срок до 10 лет.

Банк Дабрабыт – один из самых успешных банков в Беларуси. Основным акционером выступает Национальный банк (99,75% акций), а оставшийся пакет числится за Паритетбанком. Банк постоянно показывает прибыль: только за прошлый год она выросла более чем на 65% – до 23,66 млн рублей. Среди ключевых направлений – обслуживание малого и среднего бизнеса, валютно-обменные операции, факторинг.