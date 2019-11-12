IOWA показали пластиковый апокалипсис в новом клипе

Группа IOWA представила клип на новую песню «Маяки», в котором сошлись обновленное звучание и пронизывающий видеоряд о загрязнении окружающей среды.

Режиссёр Владимир Беседин, ранее работавший с группой над клипом «Бьет бит», предложил снять видео, где герои из иллюзорного мира попадают в реальность. Мы видим завязанные глаза, как символ розовых очков, сквозь которые ребёнок и взрослые смотрят на мир. И что случается, если эту повязку снять.

«Песня «Маяки» буквально упала на нас в самый разгар борьбы за Байкал. Моя подписчица пропросила подписать петицию о закрытии завода на Байкале, чем вдохновила меня написать песню про людей, в которых я верю! Про людей, которые освещают проблемы, принимают решения, берут на себя ответственность и делают все, чтобы исправить проблему здесь и сейчас!» -- вспоминает Катя Иванчикова.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. В течение трёх дней участники IOWA вместе с художником-декоратором Ксенией Цель собирали пластиковые бутылки и жестяные банки по друзьям и знакомым. А когда и этого оказалось недостаточно, купили ещё 80 килограммов мусора. Все отходы после съёмок клипа снова отсортировали и сдали на переработку.

Это видео – лишь начало большого пути. IOWA уже присоединились к инициативе Greenpeace, призванной добиться запрещения использования одноразового пластика на законодательном уровне.

У диско-племени IOWA на 2020 год большие планы. Сейчас группа работает в студии над записью новых песен, которые музыканты планируют показать публике уже в феврале.