«Лучший голос планеты»: Димаш Кудайберген впервые выступит в Минске

4 апреля в Минск-Арене состоится первый сольный концерт музыкального феномена Димаша Кудайбергена - всемирно-известного казахстанского исполнителя и мульти-инструменталиста.

Димаша называют "Лучшим голосом планеты". В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках. Ему всего 25 лет. «Казахстанский чудо-голос», «Космический мальчик», Димаш Кудайберген выступит 4 апреля в Минск-Арене.

В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК» и еще десятком «самых-самых» по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно.

На его страничке в Instagram – 3 млн подписчиков со всего мира. О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан и Джеки Чан, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетногогостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах.

Димаш вырос в музыкальной семье, и это действительно наложило свой отпечаток на будущее. Но артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство.

"Один из самых интересных голосов, которые я слышал за последние 40 лет. Снимаю шляпу, у него нереально сумасшедший голос" – итальянский актер и музыкант Аль Бано

"Если бы я закрыла глаза, подумала б что поют десять разных человек", – американская актриса Дрю Беримор

"Я открыл для себя замечательного певца Димаша, который поразил всю публику своим удивительным голосом, и меня в том числе", – всемирно-известный актер Джеки Чан

Услышать чарующий голос Димаша и его лучшие песни, а также захватывающее шоу, можно будет 4 апреля в Минск-Арене. Новое шоу – это история самого артиста, чей путь не только успешен, но чаще тернист, полон сомнений, неудач и разочарований. Это история преодоления, побед и движения несмотря ни на что!

Это шоу нельзя пропустить!!!

4 апреля

Минск-Арена

(пр-т. Победителей 111)

Начало в 19:00

Билеты от 75 до 500 белорусских рублей.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenterglobal.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.