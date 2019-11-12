Участники комиссии СНГ посетили Белорусскую АЭС

21 ноября 2019 г. в рамках программы проведения 20-го заседания комиссии государств-участников Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях, состоялся технических тур на Белорусскую АЭС.

Члены комиссии СНГ в третий раз посетили строительную площадку Белорусской атомной электростанции. Первый визит состоялся в 2012 году. Второй - в 2014 году.

Участники тура, во главе с председателем комиссии, заместителем министра энергетики Республики Беларусь Михаилом Ивановичем Михадюком, посетили информационный центр АЭС, совершили обзорную экскурсию по городу Островцу, ознакомились с ходом сооружения Белорусской атомной электростанции.

На строительной площадке Белорусской АЭС члены комиссии посетили учебно-тренировочный центр АЭС, центральный пульт управления атомной электростанции, резервную дизельную электростанцию, комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ-330 кВ) и другие объекты. Генеральный директор государственного предприятия «Белорусская АЭС» Михаил Васильевич Филимонов в ходе технического тура рассказал членам комиссии о ходе сооружения атомной электростанции и ответил на интересующие вопросы.

Завершился визит участников комиссии посещением костела Святой Троицы в агрогородке Гервяты.