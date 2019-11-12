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22. 11. 2019

Гостеприимный холодильник: как помочь летучим мышам перезимовать?

Нашли летучую мышь на полу? Летучая мышь влетела в помещение? Ей нужна помощь. Минский центр реабилитации рукокрылых "Кажанаполіс" начинает свой второй сезон.

Пришли морозы, а значит, начался сезон гибернации (зимнего сна) в рукокрылых. Они снижают температуру тела до температуры окружающей среды и засыпают. При морозах ниже -20⁰С летучие мыши могут погибнуть, поэтому стараются находить места с более высокой температурой: подвалы, щели зданий, подъезды, балконы.

Если от потепления или от того, что кто-то её побеспокоит, летучая мышь будет вынуждена проснуться и полетать, то потратит много энергии. Восстановить их ей не будет чем: она не найдет зимой достаточно насекомых. А значит, до весны уже не доживет.

Если вы нашли летучую мышь, сразу звоните в “Кажанаполіс”: +375 29 213 92 57 (МТС, Viber, WhatsApp).

Зверька заберут, взвесят, покормят и отправят зимовать в ... холодильник "Кажанаполіса". Это надежное место для зимовки наших летучих мышей: температура подходящая и стабильная.

Спасать летучих мышей важно, так рукокрылые размножаются медленно (самки могут родить только 1-2 мышат в год). На восстановление популяций многих видов нужны десятилетия. Из 19 видов летучих мышей Беларуси восемь включены в национальную Красную книгу, но все находятся под строгой охраной государства.

В прошлом году в "Кажанаполісе" перезимовало три десятка летучих мышей, а в конце марта их торжественно отпустили на волю.

Первая летучая мышь в этом сезоне уже спит в холодильнике.

“Это двухцветный кожан, его нашли под поликлиникой в Малиновке в Минске. - рассказал хироптеролог "Кажанаполіса” Алексей Шпак. - Ранее этот вид был мигрантом. В 1970-е годы зимой фиксировались отловы беларусских окольцованных двухцветных кожанов в Австрии. А сейчас в связи с потеплением климата и урбанизацией этот вид начал оставаться на зимовку у нас. Наши города он воспринимает как горы с пещерами, расщелинами. Сейчас 90-95 % всех случаев обращений к нам касаются именно двухцветного кожана. Это самый массовый вид, который встречается на зимовке в беларусских городах.”

Если вы хотите помогать сохранять рукокрылых, обращайтесь в "Кажанаполіс": там ищут волонтеров.

Минский центр реабилитации рукокрылых "Кажанаполіс" создан благодаря инициативе Минского отделения общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) и работает в партнерстве с Республиканским центром экологии и краеведения (РЦЭК) и Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам. Деньги на холодильник были собраны на краудфандинговой платформе "Мае сэнс". "Кажанаполіс" работает по адресу Минск, улица Макаенка, 8, на базе РЦЭК.
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