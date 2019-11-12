Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 16:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

На выходных в Беларуси будет до минус 13 градусов

23 ноября в Беларуси ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Ночью -7..-13°С, по западу -2..-6°С, днем -5..+1°С.

По данным Белгидромета, 24 ноября  облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью от -2°С по юго-западу до -13°С по востоку страны; днем -4..+2°С.

25 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дождь и мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью -3..-10°С, по востоку местами до -13°С, в западных районах -2..+1°С, днем -4..+3°С.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.