На выходных в Беларуси будет до минус 13 градусов

23 ноября в Беларуси ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Ночью -7..-13°С, по западу -2..-6°С, днем -5..+1°С.

По данным Белгидромета, 24 ноября облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью от -2°С по юго-западу до -13°С по востоку страны; днем -4..+2°С.

25 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дождь и мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью -3..-10°С, по востоку местами до -13°С, в западных районах -2..+1°С, днем -4..+3°С.