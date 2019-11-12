Лента RSS
Подписаться на ленту
25 ноября 2019, понедельник, 08:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
25. 11. 2019

Брестское "Динамо" впервые стало чемпионом Беларуси

Источник фото: БелТА

Футболисты брестского "Динамо" в матче 29-го тура 24 ноября победили "Витебск" со счетом 1:0 и впервые стали чемпионами Беларуси, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Чемпионский гол на 38-й минуте игры забил Алексей Хобленко.

Получив 72 очка, брестчане стали недосягаемы для 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал чемпионство.

С победой в турнире "Динамо-Брест" поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса "Брестский", - говорится в поздравлении.

Также в расположение команды прибыл сын главы государства Виктор Лукашенко, который вместе с футболистами выпил «водки от президента».

Футболисты БАТЭ, разгромив 24 ноября минское "Динамо" со счетом 3:0, стали обладателями серебра. Бронзу завоевал солигорский "Шахтер", проигравший "Минску" - 0:1.
Это Интересно
Футбол
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.