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25. 11. 2019

В Беларуси с избирательных участков удалили 105 наблюдателей

Лидия Ермошина Источник фото: БелТА

В Беларуси с избирательных участков на выборах депутатов Палаты представителей были удалены 105 наблюдателей. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, такое число стало рекордным.

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Лидия Ермошина отметил, что 35 представителей ОГП лишили аккредитации за подделку подписей, а еще 70 человек - за нарушения закона.

По ее словам, после такого массового удаления остальные наблюдатели «подумали, что нужно как-то иначе себя вести, сдерживать себя».
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