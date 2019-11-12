В Минске умер мужчина, которого спасли из горящей квартиры

Пострадавший на пожаре в Минске мужчина от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар произошел утром 23 ноября в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Байкальская. Сотрудники МЧС нашли на полу в горящей комнате двоих мужчин. Мужчина 1956 года рождения был в сознании, а его знакомый 1962 года рождения - без сознания и с ожогами 70% тела. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby