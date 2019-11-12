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25. 11. 2019

В Минске умер мужчина, которого спасли из горящей квартиры

Пострадавший на пожаре в Минске мужчина от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар произошел утром 23 ноября в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по улице Байкальская.

Сотрудники МЧС нашли на полу в горящей комнате двоих мужчин. Мужчина 1956 года рождения был в сознании, а его знакомый 1962 года рождения - без сознания и с ожогами 70% тела.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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