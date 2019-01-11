В военной части Киева задержан сержант-наркоторговец

Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала сержанта-наркоторговца и его поставщика, сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сержант комендантской роты погорел на сбыте марихуаны на территории воинской части в столице. Злоумышленника задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следственным управлением ГУ Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители вечером 31 октября задокументировали факт сбыта военнослужащим четырех пакетов наркотического вещества за 1 тыс. грн.

"Также 24 октября в рамках контроля за совершением преступления проведена контролируемая закупка у торговца в погонах аналогичной партии, за что он также выручил 1 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обысков у лица, которое поставляло наркотики военнослужащему на продажу, обнаружили "плантацию" кустов конопли в квартире. Поставщика зелья также задержали.

В настоящее время обоим фигурантам готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Херсонской области отец полицейского был задержан с наркотиками на миллион гривен.

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Источник: korrespondent.net