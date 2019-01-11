Военного оштрафовали за фото из зоны ООС с геолокацией в соцсети

Новоайдарский районный суд Луганской области оштрафовал на 340 гривен оператора - разведчика 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сил за обнародование на своей странице в социальной сети "Вконтакте" своих фото на фоне боевых позиций в зоне операции Объединенных сил с включенное геолокацией. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда.

"Установлено, что 24 сентября текущего года солдат в пункте временной дислокации в селе Новоахтырка Новоайдарского района нарушил установленные законодательством правила использования документов и других носителей, содержащих конфиденциальную информацию, что привело к разглашению такой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный разместил в соцсети личные фото в форме ВСУ с привязкой к геолокации местности, а также часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными пунктами.

Солдат признал свою вину в совершении административного правонарушения.

Ранее сообщалось, что экс-бойца АТО оштрафовали на четыре миллиона за разбитую военную технику.

Бойца ВСУ оштрафовали за разглашение информации на передовой

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Источник: korrespondent.net