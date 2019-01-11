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01. 11. 2019

Пристайко рассказал о нормандской встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал по какому графику идет подготовка к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщает ТСН.

Он также выразил надежду, что в ноябре состоится встреча в нормандском формате.

"Подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". И второй вопрос - это разведение на трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс - он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим - останется еще один участок - Петровское", - говорит Пристайко.

Также он отметил, что это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались и предположил, что на это уйдет пару недель и вcтреча состоится в следующем месяце, то есть уже в ноябре.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным. 

Также сообщалось, что Зеленский в ходе пресс-марафона заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.

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Зеленский рассказал, что даст встреча в нормандском формате

Источник: korrespondent.net
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