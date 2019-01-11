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01. 11. 2019

Израильские дипмиссии возобновили работу по всему миру

Сотрудники израильских дипломатических учреждений возобновили работу по всему миру после забастовки, сообщило, в частности, консульство Израиля в Хьюстоне.

"Консульство, как и другие израильские миссии по всему миру, возобновило работу 31 октября 2019 года", - сообщается в твиттере дипучреждения.

Отмечается, что "переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля продолжатся".

Накануне сообщалось, что израильские посольства и консульства во всем мире приостановили работу 30 октября из-за забастовки дипломатов и военных атташе.

Посольство Израиля в Украине возобновляет работу

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Источник: korrespondent.net
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