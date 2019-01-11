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01. 11. 2019

Неизвестный открыл стрельбу в баре во Франции

В Марселе во Франции неизвестный открыл стрельбу в баре, шесть человек ранены. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает Euronews в пятницу, 1 ноября.

"Шесть человек были ранены в четверг вечером в результате стрельбы в баре в Марселе", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла около 20:30 по центральноевропейскому времени в баре Le Terminus в 15 округе, подтвердил Euronews источник в полиции.

Как отмечает издание, стрелок приехал на мотоцикле и открыл огонь по неизвестной причине, затем он скрылся с места происшествия. Пока его не задержали. Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что полицейский в США выстрелил в своего сына, приняв его за преступника.

Также стало известно, что в Канаде неизвестные вломились в дом и открыли стрельбу по подросткам.

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Источник: korrespondent.net
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