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01. 11. 2019

Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из журналов употребил фразу "нелегальные украинские банды", передает DW.
 
В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.
 
"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
 
Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.
 
В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".
 
Напомним, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обссудили минские договоренности.
 
Еще сообщалось, что Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили нормандскую встречу.

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Источник: korrespondent.net
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