Brexit снова не состоялся: Британия не покинула Евросоюз

Великобритания должна была покинуть Европейский союз 31 октября, но Brexit не состоялся, потому что британский парламент не поддержал соглашение с Брюсселем. Об этом сообщает Европейская правда в пятницу, 1 ноября.

Страна должна была выйти из ЕС еще 31 марта 2019 года, но этого не произошло из-за отказа депутатов поддержать соглашение с ЕС предыдущего премьера Терезы Мэй.

Тогда 27 стран ЕС договорились предоставить отсрочку процесса Brexit на полгода - до 31 октября. Но в британском парламенте вновь не удалось утвердить уже новое соглашение, о котором договорился Борис Джонсон.

Он обещал "скорее умереть в канаве", чем просить об отсрочке и настаивал на выходе из ЕС соглашением или без 31 октября. Однако депутаты помешали "жесткому" Brexit и Джонсон вынужден был просить об отсрочке.

28 октября Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.

В понедельник, 29 октября, Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Выборы вместо Brexit. К чему пришла Великобритания

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Источник: korrespondent.net