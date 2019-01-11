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01. 11. 2019

РФ и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

Военные России и Турции в пятницу, 31 октября, начали совместное патрулирование на севере Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В турецком военном ведомстве уточнили, что первое совместное патрулирование с использованием беспилотников началось в районе Дербеси, к востоку от Евфрата.

Договоренность о совместном патрулировании была достигнута в ходе переговоров лидеров двух стран в Сочи.

Совместные патрули проверят, действительно ли курдские военизированные формирования покинули в отведенные им сроки зону безопасности на северо-востоке Сирии.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

А 23 октября президенты Турции и России подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагал введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

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Источник: korrespondent.net
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