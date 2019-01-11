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01. 11. 2019

Асад назвал Трампа лучшим президентом США за всю историю

Президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США, заявил он в интервью сирийским телеканалам, передает SANA.
 
Асад похвалил Трампа за то, что он не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет.
 
Сирийский лидер отметил, что нынешний американский президент прямо говорит: "мы хотим нефть", "мы хотим от кого-то избавиться", "мы хотим предоставлять услуги за деньги".
 
"Такова реальность американской политики", - заявил Асад.
 
В то же время президент Сирии считает, что информация о ликвидации американскими военными главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади не подтверждена и может быть одной из уловок США.
 
Асад рассказал, что Сирия не содействовала американской армии в проведении операции по устранению аль-Багдади.
 
Напомним, мы сообщали подробно об убийстве главы ИГИЛ аль-Багдади.
 
Еще мы публиковали видео с места смерти аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net
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