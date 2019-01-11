Погода на выходные: ночные заморозки и дожди

На выходных, 2 и 3 ноября, в Украине ожидаются ночные заморозки и дожди. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра, опубликованные в пятницу, 1 ноября.

В субботу, 2 ноября, будет преобладать сухая и прохладная погода. На востоке страны днем ожидается 4-6° выше нуля, ночью до -6°. В западных областях днем столбики термометров покажут 5-10°, ночью до -2°. В южной части Украины днем 7-9°, ночью 0 -3°. На севере страны 4-7° днем, ночью ожидаются заморозки до -4°. В Киеве в субботу сухо, днем 5-7°, ночью -1 -3°.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине немного потеплеет. На западе ожидаются дожди. Там днем до +15°, ночью 3-7°. В восточных областях днем 4-8° выше нуля, ночью 0 -4°. В южной части страны днем 11-13°, ночью 2-7°. Дожди пройдут в Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. В Киеве в воскресенье днем 9-11°, ночью 2-4°.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.

Загрязнение воздуха: обнародованы свежие данные

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Источник: korrespondent.net