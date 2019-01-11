Зеленский назначил губернатора Тернопольщины

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, назначил главой Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Накануне президент подписал указ о назначении Сопеля.

Отметим, Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Слуга народа, но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.

С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.

С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. Другим указом глава государства удовлетворил отставку Михаила Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Также сообщалось, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

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Источник: korrespondent.net