Экс-замглава Харьковской ОГА отправлен под частичный домашний арест

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской облгосадминистрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 1 ноября.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье... в период с 22 до 6 часов", – говорится в определении, вынесенном следственным судьей Светланой Муратовой.

Мера пресечения действует до 26 декабря.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор, отсутствуют.

Тем не менее в комментарии журналистам Шахненко сказал, что не будет подавать апелляцию на определение следственного судьи. "Буду подчиняться решению суда", – сказал он.

Как сообщалось, 26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.267 Уголовного кодекса Украины). По данным досудебного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента ОГА, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн грн.

Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.

Евгений Шахненко занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства обладминистрации.

В январе 2017 года ГПУ сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые в течение 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн гривен. Деньги были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета.

Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 (УК Украины), к ним была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура расследует растрату 17 млн гривен в Госпогранслужбе.

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Источник: korrespondent.net