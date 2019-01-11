В Калифорнии на праздновании Хеллоуина убили четырех человек

В американском городе Оринда (штат Калифорния) в результате стрельбы на вечеринке погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщило местное издание East Bay Times в пятницу, 1 ноября.

Инцидент произошел поздно вечером 31 октября на праздновании Хеллоуина. По данным полиции, на вечеринке в частном доме собрались более 100 человек.

Личность стрелявшего пока не установлена, ведется расследование. Подробности инцидента не сообщаются.

Накануне в калифорнийском городе Лонг-Бич три человека погибли и девять были ранены в результате стрельбы возле одного из домов. Информации о стрелявшем пока нет.

Также сообщалось о стрельбе в городе Гринвилл в штате Техас. Неизвестный открыл огонь по людям на вечеринке по случаю встречи выпускников. Два человека погибли, не менее 20 были ранены.

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Источник: korrespondent.net