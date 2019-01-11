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01. 11. 2019

В "ЛНР" заявили о завершении отвода сил в Золотом

Силовики самопровозглашенной "ЛНР" завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое Луганской области. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, представитель "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко, пишет РИА Новости.
 
 
Он уточнил, что о завершении процесса проинформировали ОБСЕ.
 
"Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне", - сказал Филипоненко.
 
Далее, по его словам, начнется разминирование в данном районе.
 
"Дальше у нас, согласно плану графика, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссией ОБСЕ внутри участка. Будет производится демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - заявил Филипоненко.
 
Напомним, отвод в Золотом начался 29 октября, несмотря на заявления об обстрелах.
 
В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".
 
 

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Источник: korrespondent.net
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