В "ЛНР" заявили о завершении отвода сил в Золотом

Силовики самопровозглашенной "ЛНР" завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое Луганской области. Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, представитель "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко, пишет РИА Новости. Он уточнил, что о завершении процесса проинформировали ОБСЕ.

"Мы ждем информации от миссии ОБСЕ о ситуации с разведением на украинской стороне", - сказал Филипоненко. Далее, по его словам, начнется разминирование в данном районе.

"Дальше у нас, согласно плану графика, будет проводиться разминирование основных участков и направлений в рамках безопасности мониторинга миссией ОБСЕ внутри участка. Будет производится демонтаж фортификационных сооружений, частичная уборка обочин дорог. На это все дается срок до 26 числа (ноября)", - заявил Филипоненко. Напомним, отвод в Золотом начался 29 октября, несмотря на заявления об обстрелах. В свою очередь добровольцы заявили, что остаются в Золотом, по их утверждению, "для защиты местных жителей".

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Источник: korrespondent.net