Под Одессой мужчина надругался над флагом Украины

В Одесской области неизвестный сорвал флаг со столба возле дома культуры в селе Ильинка Беляевского района и вытер о него ноги, сообщает 1 ноября пресс-служба правоохранителей.
Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. В разговоре с правоохранителями парень попытался оправдать свои действия водкой, которую взял у компании товарищей.
Действия правонарушителя следователи квалифицировали по статье о надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338УК Украины).
За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Одессе "титушки" надругались над украинским флагом.
Также сообщалось, что на Житомирщине мужчина порвал украинский флаг.
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