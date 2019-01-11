Американку Лору Херст нашли мертвой на участке со 140 змеями с сетчатым питоном на шее. Об этом сообщает Metro.

Жительница американского города Батл Граунд была найдена мертвой на участке местного шерифа округа Бентона Дональда Мансона. На момент обнаружения тела, вокруг шеи Херст был обвит 2,4-метровый питон. Врачам не удалось спасти женщину.

У 36-летней американки было двое детей и 20 рептилий, которые содержались с еще 120 другими на участке, где ее нашли. По словам шерифа, он использовал свой участок для содержания змей, и там не проживали люди. Двадцать пресмыкающихся принадлежит умершей. Она навещала их дважды в неделю.

Cмотрите фотогалерею: Мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями

По предварительной версии, женщину убила именно змея. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Ранее сообщалось, что богачку залили бетоном в холодильнике и обокрали. Также Корреспондент писал о том, что на кухне у жительницы Бангкока питон “выплюнул” живого 1,2-метрового варана.

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Источник: korrespondent.net