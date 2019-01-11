Нардепы написали ответ конгрессменам США по поводу Азова

Депутаты Верховной Рады отправили письмо членам комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающегося внешней политикой, где выразили свои возражения насчет предложения признать спецподразделение Нацгвардии Азов "террористической организацией". Об этом сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 1 ноября.

"Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов... В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными", - сказано в письме.

Под обращением к Госдепу свою подпись поставили 39 нардепов Рады, среди которых Богдан Яременко, Ирина Венедиктова, Елизавета Богуцкая, Галина Третьякова, Александр Завитневич, Александр Ткаченко, Ярослав Юрчишин, Сергей Соболев, Андрей Кожемякин, а также Валентин Наливайченко с Юлией Тимошенко.

Они заявили, что в письме конгрессменов и в открытых источниках не нашли подтверждений причастности Азова к терактам в Новой Зеландии, к вербовке американских граждан или к другим преступлениям, о которых пишут госсекретарю США.

Нардепы призвали коллег к сдержанности, беспристрастности, открытости и искренности при рассмотрении сложившейся ситуации, а также посоветовали более скрупулезно исследовать тему, прежде чем делать громкие заявления.

В Раде обещают обратиться во все правоохранительные органы Украины с просьбой тщательно расследовать указанные в письме предположения - с последующим обнародованием результатов.

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Напомним, что ранее нардепы уже писали конгрессменам письмо из-за Азова. Украинские парламентарии готовы предоставить американцам помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об Азове.

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Источник: korrespondent.net