Лента RSS
Подписаться на ленту
01 ноября 2019, пятница, 14:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
01. 11. 2019

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Россия досрочно завершила поставки всех компонентов зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 ноября.

"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии", – сказал Михеев.

Всего Россия поставила четыре дивизиона С-400 на сумму порядка 2,5 млрд долларов. Это крупнейший военный контракт РФ со страной-членом НАТО. Работы по развертыванию С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.