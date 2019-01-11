В Чехии на оружейном заводе произошел взрыв

На востоке Чехии в городе Пардубице произошел взрыв на оружейном заводе Explosia. Четыре сотрудника получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Novinky в пятницу, 1 ноября.

"В результате взрыва пороха в цеху по производству боеприпасов завода Explosia ранения получили четыре человека. Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30% тела", – рассказал представитель спасательной службы Чехии Алеш Малы.

Тяжело пострадавшие доставлены вертолетом в специализированную больницу в Праге. Они введены в состояние искусственной комы. Причину взрыва расследует полиция.

Предприятие Explosia находится в собственности государства. Оно подотчетно Министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек уже прибыл на место инцидента.

На прошлой неделе в Чехии во время учений пострадали трое военных от взрыва гранаты. Инцидент произошел на полигоне Бржезина у города Вышков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net