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01. 11. 2019

В Чехии на оружейном заводе произошел взрыв

На востоке Чехии в городе Пардубице произошел взрыв на оружейном заводе Explosia. Четыре сотрудника получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Novinky в пятницу, 1 ноября.

"В результате взрыва пороха в цеху по производству боеприпасов завода Explosia ранения получили четыре человека. Двое из них ранены тяжело. Они получили ожоги как минимум 30% тела", – рассказал представитель спасательной службы Чехии Алеш Малы.

Тяжело пострадавшие доставлены вертолетом в специализированную больницу в Праге. Они введены в состояние искусственной комы. Причину взрыва расследует полиция.

Предприятие Explosia находится в собственности государства. Оно подотчетно Министерству промышленности и торговли Чехии. Глава этого ведомства Карел Гавличек уже прибыл на место инцидента.

На прошлой неделе в Чехии во время учений пострадали трое военных от взрыва гранаты. Инцидент произошел на полигоне Бржезина у города Вышков.

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Источник: korrespondent.net
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