В школах Дели начали раздавать маски из-за смога

В индийском городе Дели объявили закрыли все школы и начали раздавать маски из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает The Hindu.

В школах Дели раздадут около 5 млн масок. Глава администрации города Арвинд Кеджривал констатировал, что город уже напоминает "газовую камеру".

Кеджривал призвал молодое поколение жителей Дели следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор.

Как отмечает Би-би-си, показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли 533 микрограмм на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения считает безопасной среднесуточную концентрацию взвешенных частиц PM 2,5 до 25 микрограмм.

Gurugram pollution! There are pollution clouds not the actual one. #pollution #Gurugram #DelhiAirQuality pic.twitter.com/qGn2DTD2pc — Vishal L (@vishmlondhe) November 1, 2019

Главная причина резкого ухудшения ситуации с чистотой воздуха в Индии - это поджигание полей в конце сезона. Тысячи индийских фермеров из соседних штатов Харьяна и Пенджаб в ноябре поджигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок.

Загрязнение воздуха усугубляет национальный праздник Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

Напомним, ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Специалисты из КГГА заявили, что загрязнение воздуха в столице связано с тем, что в частных секторах люди сжигают большое количество опавших листьев. Ситуация усугубляется отсутствием ветра.

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Источник: korrespondent.net