В школах Дели начали раздавать маски из-за смога

В индийском городе Дели объявили закрыли все школы и начали раздавать маски из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает The Hindu.

В школах Дели раздадут около 5 млн масок. Глава администрации города Арвинд Кеджривал констатировал, что город уже напоминает "газовую камеру".

Кеджривал призвал молодое поколение жителей Дели следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор.

Как отмечает Би-би-си, показания содержания вредных частиц PM 2,5 (мельчайшие частицы пыли диаметром не более 2,5 микрометров, не улавливаемые обычными масками) достигли 533 микрограмм на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения считает безопасной среднесуточную концентрацию взвешенных частиц PM 2,5 до 25 микрограмм.

