Грузовик с 39 трупами: во Вьетнаме арестованы еще два человека

Полиция Вьетнама арестовала двух человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов Вьетнама в пятницу, 1 ноября.

"После того, как 10 вьетнамских семей сообщили, что их родственники пропали без вести, опасаясь, что они были среди 39 жертв, региональная полиция Ха Тинь начала уголовное расследование по подозрению в торговле людьми", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены уже 5 ноября.

Ранее на этой неделе вьетнамская полиция арестовала четырех человек, которые могут быть причастны к гибели 39 мигрантов в Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовике была минусовая температура.

Были арестованы пятеро людей, среди них – 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействие незаконной иммиграции и отмывании денег.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net