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01. 11. 2019

КСУ принял решение по вопросу адвокатской монополии

Конституционный суд Украины дал заключение по делу об отмене адвокатской монополии, которым законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Конституционный Суд Украины исходил из того, что предложенные разделом I законопроекта изменения в Конституцию Украины расширяют возможности осуществления представительства в суде.

В заключении, в частности, указано, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Поскольку, оказание профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, при этом представительство лица в суде может быть осуществлено по выбору лица - адвокатом или другим субъектом.

"Из анализа части первой статьи 131-2 Конституции Украины в системной связи с ее статьей 59 следует положительная обязанность государства, заключающаяся в обеспечении участия адвоката в оказании профессиональной юридической помощи лицу с целью обеспечения его эффективного доступа к правосудию за счет средств государства в случаях, предусмотренных законом", - отметили в КСУ.

Напомним, Рада поддержала первый "конституционный" закон. Парламент передал на рассмотрение Конституционного суда вопрос об отмене адвокатской монополии.

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Источник: korrespondent.net
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