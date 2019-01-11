МИД: На нормандской встрече обсудят вопрос о газе

Переговоры по газовому контракту будут важной частью встречи в нормандском формате, заявил в пятницу, 1 ноября, на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Liga.net.

Министр назвал переговоры по газу сложными, поскольку Россия использует газ как оружие против Украины и всей Европы. "Обойти этот вопрос невозможно, но он не является основой для восстановления мира в Украине", - заявил Пристайко.

Он отметил, что, поскольку у лидеров нормандской четверки есть возможность встретиться, они не могут не использовать ее для переговоров по газу. В то же время, Пристайко неоднократно подчеркнул, что это вопрос, отдельный от восстановления мира на Донбассе.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба напомнил, что Рада вчера приняла закон о независимом операторе ГТС, и подчеркнул, что это сделано не только с целью дальнейшей интеграции в энергетический рынок ЕС, но и для того, чтобы "обезоружить" Россию на переговорах.

Напомним, 28 октября в Брюсселе состоялись газовые переговоры Украины, России и ЕС. Они продолжались около 80 минут. Помимо транзита обсуждался и вопрос прямых поставок российского газа в Украину, от которых Киев отказался в 2015 году. Стороны не пришли к соглашению. Новый раунд переговоров по газу пройдет в конце ноября.

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Источник: korrespondent.net