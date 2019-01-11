Назначен губернатор Черниговской области

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. Соотвествующий указ был подписан 31 октября.

"Назначить Прокопенко Андрея Леонидовича главой Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В то же время, Зеленский подписал указ, которым уволил Наталью Романову с должности и.о. главы Черниговской ОГА.

Ранее сегодня Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Им стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. Другим указом глава государства удовлетворил отставку Михаила Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Также сообщалось, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

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Источник: korrespondent.net