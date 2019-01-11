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01. 11. 2019

Назначен губернатор Черниговской области

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. Соотвествующий указ был подписан 31 октября.

"Назначить Прокопенко Андрея Леонидовича главой Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В то же время, Зеленский подписал указ, которым уволил Наталью Романову с должности и.о. главы Черниговской ОГА.

Ранее сегодня Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Им стал Игорь Сопель, который баллотировался в Раду от Слуги народа, но проиграл.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. Другим указом глава государства удовлетворил отставку Михаила Бно-Айрияна, который пробыл в должности чуть больше 100 дней.

Также сообщалось, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

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Источник: korrespondent.net
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