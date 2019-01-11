Нардеп Яременко уходит с поста главы комитета Рады

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий из-за секс-скандала. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 1 ноября.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта Буквы от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал Яременко.

Фотокопию заявления он пообещал обнародовать не позже 23:00 в пятницу.

При этом Яременко уточнил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

Напомним, журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне. Также стало известно, что общение нардепа с девушками имело системный характер.

В результате Яременко принес извинения "от жены и детей до фракции и президента".

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Источник: korrespondent.net