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01. 11. 2019

В Украине на границе задержали россиянина с запчастями к оружию

Украинские пограничники остановили гражданина России, который в своем чемодане пытался вывезти из страны запчасти к оружию – магазины к американской автоматической винтовке М-16 и магазин к австрийскому пистолету Glock. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 1 ноября.

Обнаружить нарушителя среди пассажиров одного из рейсов, следовавшего в Минск, помог служебный пес, натренированный на поиск оружия и взрывчатки.

"Запчасти к оружию изъяты. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов мужчина был передан сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Украине на границе задержали россиянина с запчастями к оружию

Ранее на этой неделе СБУ задержала мужчину, который пытался ввезти в Украину запчасти к вертолету Ми-24.

Также в Николаеве правоохранители предотвратили похищение и отправку за границу газотурбинного оборудования военного и двойного назначения с завода Заря-Машпроект.

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Источник: korrespondent.net
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