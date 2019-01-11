На выезде из Мариуполя сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми Нацполиции задержали гражданина Турции, который пытался вывезти из Украины двух девушек для сексуального рабства. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в пятницу, 1 ноября.

"По версии следствия, 3 октября 27-летняя девушка, находясь в сложном социальном положении, по совету подруги, познакомилась в социальной сети с 45-летним гражданином Турции, который проживал в городе Пиннеберг (Германия), и поинтересовалась у него о работе. Мужчина предложил девушке за денежное вознаграждение оказывать сексуальные услуги в Швейцарии, а когда она согласилась, попросил найти для такой же "работы" еще нескольких девушек", – говорится в сообщении.

Сегодня злоумышленник на автомобиле марки Audi A8 прибыл в Мариуполь. Встретившись с потерпевшей, которая привела для знакомства с ним трех подруг, человек выбрал из них 28-летнюю девушку и вместе с молодыми спутницами уехал из города.

Во время выезда из города автомобиль был остановлен, а злоумышленник задержан В ходе обыска у него обнаружены 600 евро, мобильный телефон и банковские карточки.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о торговле людьми по предварительному сговору лиц относительно нескольких лиц (ч.2 ст.149 УК Украины) и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе задержали торговца людьми из Турции

Ранее СБУ перекрыла канал поставки украинок в бордели Москвы. Злоумышленницу из Николаевской области, которая отправляла соотечественниц на "заработки", задержали на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года от торговцев людьми пострадали 170 украинцев.

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Источник: korrespondent.net