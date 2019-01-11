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01. 11. 2019

"Слуги народа" предложили отменить наказание за самогоноварение

Народные депутаты Украины от фракции Слуга народа зарегистрировали проект закона 2371, которым предлагается отменить правовые нормы. Которые предусматривают ответственность за самогоноварение. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Так, 1 ноября получено ВРУ и передан на рассмотрение руководству законопроект № 2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Инициаторами законопроекта выступили 6 народных депутатов Украины от фракции Слуга народа. Текст проекта закона пока отсутствует.

Отметим, что сейчас изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил стратегию борьбы с теневым рынком алкоголя. С 2016 года финансовый результат госпредприятия Укрспирт уменьшился почти в пять раз. Виной тому являются теневые рынки.

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Источник: korrespondent.net
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