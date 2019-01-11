В Тернополе обнаружили большой нелегальный песчаный карьер, который вырыли рядом со зданием юридического факультета Тернопольского национального экономического университета и спортивным полем. Об этом говорится на сайтах прокуратуры Тернопольской области и Службы безопасности Украины.

Под видом работ по благоустройству территории строительная компания вывезла с участка сотни грузовиков песка, который затем использовался при строительстве многоэтажных новостроек и ремонте дорог. По предварительной информации, песок продавали без уплаты обязательных платежей коммунальным и государственным предприятиям.

Стоимость убытков оценивается в 20 млн гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Тернополе нашли большой нелегальный песчаный карьер

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса - нарушение правил использования недр.

Двухлетнего ребенка засыпало песком в карьере: он погиб

Напомним, двое детей были засыпаны песком в карьере возле Ясногорки, один из них был найден живым и в настоящее время госпитализирован, поиски другого были начаты с участием местных жителей и сотрудников ГСЧС.

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Источник: korrespondent.net