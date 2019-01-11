В Ровно пьяный водитель сбил патрульных

В Ровно нетрезвый водитель совершил наезд на патрульных, которые в это время оформляли административные материалы в отношении другого нарушителя. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

"Дневная смена, которая не предвещала никакой беды. Экипаж заступает на патрулирование с трукамом - контроль скоростного режима. На улице Киевской они останавливают водителя-нарушителя. Дальше - обычное оформление админматериалов. Служебное авто стоит согласно ПДД, с включенными проблесковыми маячками, которые видны далеко и, видимо, так ослепили, судя по всему, очень нетрезвого водителя, который, ничего не понимая, на полной скорости влетает в служебный автомобиль в котором как раз находились патрульные", - указано в сообщении.

Оба полицейских госпитализированы с предварительными диагнозами ЗЧМТ, а у патрульной - ушиб шейного отдела позвоночника. Сейчас они на обследовании, врачи оказывают им квалифицированную помощь.

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"Виновник ДТП с травмами также госпитализировали в медучреждение. На месте работает СОГ. И ответственность за содеянное, я уверен, тоже не за горами. Устанавливается, был ли водитель Volkswagen Passat в состоянии опьянения, он проходит соответствующее обследование, согласно Закону. Но, судя по признакам, которые у него были - запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи, можно сделать вывод, что был очень сильно нетрезвый", - добавили в полиции.

Ранее в пятницу в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

Также на этой неделе в Киевской области на трассе M-07 Киев – Ковель автомобиль Nissan Juke напоролся на отбойник. Погибла женщина.

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Источник: korrespondent.net