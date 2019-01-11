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01. 11. 2019

Генштаб: скопления сепаратистов на передовой нет

Большого количества боевиков на Донбассе в зоне разведения сил и средств не наблюдается. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев в эфире программы Свобода слова.

По его словам, незаконные вооруженные формирования находятся возле линии разграничения на ротационной основе и сильного их накопления не наблюдается.

"Вдоль государственной границы в пределах проведения Операции Объединенных сил действительно присутствуют военные части Российской Федерации. Их количество известно, о нем сообщали общественности. Непосредственного накопления, то есть, создания мощной наступательной группировки на данное время нет. Проводится ротация, прибывает одно подразделение, которое меняет другое в условиях боевой службы", - заявил Наев.

Он также отметил, что 15 обстрелов в сутки - это некритично для зоны операции Объединенных сил, а в пределах нормы.

Наев уточнил, что количество обстрелов из ствольной артиллерии значительно уменьшилось, а превалируют нечастые обстрелы из минометов.

Ранее сообщалось, что разведение сил в Золотом официально завершилось. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

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Источник: korrespondent.net
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