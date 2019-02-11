Фонд Бориса Колесникова назван лидером Национального рейтинга благотворителей 2019

В третий раз лидером номинации "Средства для развития науки и образования" в сегменте благотворителей с бюджетом от 10 до 100 млн грн в год" стал Фонд Бориса Колесникова, публично подтвердив прозрачность и подотчетность деятельности на всеукраинском уровне.

На торжественной церемонии вручения дипломов победителям Национального рейтинга благотворителей со словами благодарности в адрес организаторов обратилась директор Фонда София Мудрык. Поблагодарил Украинский форум благотворителей за признание и Президент Фонда Борис Колесников. "Наша деятельность заключается в реализации благотворительных проектов в сфере высшего технического, среднего специального и профильного образования; внедрении программ, направленных на поддержку спорта, популяризацию здорового образа жизни в Украине; проведении образовательных конкурсов для талантливой молодежи. Мы единственные, кто настолько масштабно поддерживает студентов технических специальностей: молодых железнодорожников, архитекторов, авиаторов, моряков, программистов, пищевиков и аграриев; оказывает всестороннюю поддержку старшеклассникам. В дальнейшем мой Фонд продолжит вкладывать в развитие и становление нового поколения технически грамотных специалистов – молодую элиту страны, которая в будущем достойно представит Украину на международной арене", – говорит Борис Колесников.

Напомним, В 2018-2019 учебном году Фонд провел пять всеукраинских молодежных проектов: "Агро", "Пищевые технологии", "Архитектор", "Морское дело", "Авиатор", а также реализовал несколько десятков региональных образовательных и спортивных инициатив. Они объединили тысячи талантливых студентов и школьников – будущее Украины.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова был основан в 2008 году. За 11 лет деятельности он зарекомендовал себя как ведущая образовательная платформа, площадка для диалога между молодыми специалистами и профессионалами, эффективная организация по оказанию поддержки украинской молодежи.

Источник: korrespondent.net