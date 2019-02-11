Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати", на которой активисты будут требовать справедливости в расследовании ее убийства. Об этом Виктор Гандзюк сообщил в Facebook.

"4 ноября проходит год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не был наказан. Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами," - говорит в видео отец активистки.

Напомним, в Польше внесли Гандзюк в список 120 известных умерших людей.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net