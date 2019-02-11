Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2019, суббота, 05:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
02. 11. 2019

Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати", на которой активисты будут требовать справедливости в расследовании ее убийства. Об этом Виктор Гандзюк сообщил в Facebook.

"4 ноября проходит год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не был наказан. Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами," - говорит в видео отец активистки.

Напомним, в Польше внесли Гандзюк в список 120 известных умерших людей.
 
Ранее сообщалось, что СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк.
 
Рябошапка анонсировал результаты в деле Гандзюк

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.