В Мариуполе убили местного бизнесмена

В пятницу, 1 ноября, в Левобережном районе Мариуполя на площади Победы погиб мужчина с ножевым ранение в своем авто. Об этом сообщает сайт 0629.

По предварительным данным, водитель Ауди потерял сознание за рулем автомобиля и выехал за пределы проезжей части на тротуар, после чего врезался в дерево.

Прибывшие на место врачи скорой помощи осмотрели водителя и констатировали смерть мужчины. По словам очевидцев, у погибшего было ножевое ранение.

Отмечается, что погибший был владельцем кафе "Пармезан" Александр Кузнецов. У него осталась супруга и маленький ребенок.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подтвердил, что погиб предприниматель. "Я лично жал ему руку, мне было приятно, что он открыл такое кафе в парке "Веселка", - сказал Бойченко.

Мэр добавил, что у следствия есть информация, кто это сделал, и пообещал, что преступление будет раскрыто по горячим следам.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Источник: korrespondent.net